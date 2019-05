Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, parla a Milan Tv dopo il gol che ha aperto il 2-0 sul Frosinone: "La cosa più importante per me è la squadra, non il gol di oggi. Ho passato un periodo difficile, cinque-sei partite senza segnare non le avevo mai fatte. Sono sempre rimasto concentrato in allenamento e nelle partite, oggi il gol è stato importante".



VERSO SPAL-MILAN - "Spero si possa andare in Champions League, contro la SPAL ci giocheremo tutto. Abate? Ho fatto le congratulazioni ad Abate perché al Milan ha fatto una carriera incredibile. Genoa? Mi dispiace, ma spero possano salvarsi all'ultima giornata".