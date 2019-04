Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: "Spero di essere pronto per segnare e per portare il Milan in finale di Coppa Italia. Mi aspetto una battaglia, la Lazio è una squadra forte ma lo è altrettanto il Milan: nella gara d'andata a Roma lo abbiamo dimostrato".