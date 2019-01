Milan sul centrale poco dopo le 15.30 dove, in apertura, Ignazio Abate è stato premiato da Ivan Gazidis per le 300 partite disputate in maglia rossonera. L'attivazione muscolare è cominciata attraverso alcuni giri di campo, poi il gruppo è stato diviso in due parti: il primo ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche focalizzate sulla fase difensiva, il secondo si è spostato dietro la porta per degli esercizi atletici utilizzando gli ostacoli bassi e le sagome. Infine, tutti riuniti, i rossoneri hanno giocato una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Piatek ha svolto l'intera sessione in gruppo. A Milanello erano presenti anche Leonardo e Paolo Maldini.