L'attaccante polacco del Milan, Piatek risponde alle lettere dei bambini su Tuttosport: "Da piccolo ero tifoso dell'Arsenal, mi piaceva molto lo stile di gioco della squadra di Wenger e ammiravo campioni come Bergkamp ed Henry".



"L'esultanza del Pistolero l'ho fatta dopo aver segnato un gol e poi è rimasta, ormai rappresenta un talismano per me. Ho visto che la gente in Italia è impazzita per questa esultanza".

"Genova è una città in cui mi sono trovato bene, in particolare adoravo il mare, il clima mite e la buona cucina".