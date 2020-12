Poco, anzi, quasi nulla all'apparenza. In realtà qualche analogia tra i due, le cronache degli ultimi giorni la stanno evidenziando. Parte tutto dal luogo di nascita, "la C con la mano è da dove veniamo", canterebbe il rapper in risposta al quesito iniziale: quellaL'altra analogia l'ha evidenziata in questi giorni l'Associazione Milanisti 1899, che sta portando avanti un'iniziativa per farelo scorso 19 novembre."La motivazione per il riconoscimento al rapper - afferma il presidente dell'Associazione Milanisti 1899- è che il suo successo possa essere da esempio per le nuove generazioni, perché i sogni di ciascuno possano realizzarsi con l'impegno, la passione e il rispetto. Le stesse parole crediamo siano utilizzabili anche per Prati, il cui ricordo, con i valori e la serietà evidenziate in carriera, può ancora stimolare tanti giovani ad avvicinarsi allo sport".e ha informato di avere allo studio un progetto per onorare il campione, che in carriera ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, un Europeo, due Coppe delle Coppe e una Coppa Italia.