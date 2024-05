Stefano Pioli commenta il suo percorso di quattro anni e mezzo in rossonero nell’ultima conferenza stampa da allenatore del Milan:"Sono arrivato che ero Pioli out, poi Pioli is on fire, poi Pioli qualcos'altro... Sono uscito da qui col cuore pieno di gioia. Non smetterò oggi, ma se dovesse essere così posso dire di aver raggiunto ciò che sognavo. Ma mi sento ancora pronto a fare qualcosa di speciale"."Io non faccio niente per avere un ritorno, cerco di essere chiaro e diretto coi miei giocatori; certe cose le dico nel mio ufficio e non da altre parti. Per essere credibile bisogna essere sé stessi".

"È arrivato il momento giusto per separarsi. In Europa potevamo fare meglio, in campionato siamo secondi".