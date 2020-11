Stefano, allenatore del, parla a Sky Sport dopo il ko interno contro ilin: "​Ci siamo complicati la vita, non avevamo iniziato male. Pensavo potessimo essere più pericolosi, non ci siamo riusciti con continuità. Una squadra così fisica e rapida, una volta andata in vantaggio, ha fatto il suo gioco. Coccole e rimproveri? Si riparte valutando la prestazione, stasera per la prima volta saranno più le cose negative di quelle positive. Lo faremo con grande consapevolezza delle nostre qualità. E' stata una serata non al massimo delle nostre possibilità, sbagliando avversario. Perché questo è un avversario forte"."Ho vissuto il prepartita di questa gara e non abbiamo sottovalutato niente e non abbiamo perso i comportamenti giusti. Abbiamo commessi errori, ci sta. Lo abbiamo fatto anche in passato. Impareremo anche da questa prestazione. Siamo una squadra giovane ma matura e quelle mature sanno reagire. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo"."Credevo fosse la squadra migliore per le nostre condizioni fisiche e mentali. Al di là dell'errore del rigore abbiamo concesso poco nel primo tempo, tenendo bene il campo. Abbiamo creato poco rispetto a quello che facciamo di solito. Poi la partita si è complicata, coi nostri avversari che sono stati bravi. Il punteggio è un po' pesante, abbiamo avuto l'occasione con Kessie. Ci hanno punito a ogni errore. Non conta il punteggio, è un girone difficile ed equilibrato, mancano ancora 3 partite"."La sostituzione? Non so cosa ha detto Zlatan, credo non fosse soddisfatto della prestazione della squadra e della sua, com'è giusto che sia. Cresceremo anche con questa partita negativa"."Sono milanista a un livello alto, c'è un ambiente coeso, una direzione tecnica sempre vicina, di supporto alla squadra, Milanello è fantastico. Siamo nelle condizioni ideali per fare il nostro meglio, lavorare qui vuol dire essere sereni e pieni di entusiasmo".