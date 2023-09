Stefano, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo il 5-1 subito dall'Inter nel derby:"Aver preso i gol in momenti in cui sembrava che potessimo tornare in partita è stata la nostra pecca. E' stato così per tutta la partita, sul 2-1 la partita la stavamo facendo noi e non deve succedere e lavoreremo affinché non succeda più. Si può fare meglio, loro più scaltri, più furbi e più efficaci. Su alcune situazioni non siamo stati efficaci, ma dobbiamo continuare, perché abbiamo cambiato tanto e si possono avere difficoltà. Mi tengo i primi 70 minuti, butto via gli altri 20".- "Non ho commenti da fare, l'Inter ha vinto perché è stata più brava di noi. Nei primi 4 minuti abbiamo tenuto la palla, spiace che si parli sempre di approccio".- "Che loro sono quadrati e difficili da colpire lo sapevamo, dovevamo stare più attenti centralmente e allargare sugli esterni. La loro percentuale realizzativa rispetto ai tiri che hanno fatto è stata notevole".- "Ho fatto i miei cambi, non hanno fatto neanche in tempo ad entrare che abbiamo preso rigore contro. L'Inter è forte, siamo forti anche noi però, nonostante oggi usciamo nettamente battuti. Non siamo riusciti a fare la nostra prestazione, ma questo non toglie nulla al nostro lavoro e alla profondità della rosa. Ora pensiamo alla Champions. Nessuno strascico, alleno una squadra matura, non più giovane. Ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi, questo sì. Il risultato è troppo pesante per come abbiamo giocato".