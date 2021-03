Un Milan in piena emergenza sarà di scena a Old Trafford contro il Manchester United nell'andata degli ottavi di Europa League. Stefano Pioli presenta la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia."Deve darci più certezze. Quando giochiamo con intensità siamo una buona squadra. Ci siamo preparati per fare una grande partita anche domani sera".: Credo che si parta da essere squadra in entrambe le fasi di gioco. Quando la squadra è corta, siamo avvantaggiati sotto tutti i punti di vista”.: Mi ha molto impressionato, lo United ha vinto meritatamente contro una squadra fantastica che non perdeva da 20-21 partite. Abbiamo studiato quella partita".'Sono molto contento della sua crescita, del suo rendimento. Per quanto concerne il futuro non possiamo dirlo ora: siamo troppo concentrati sul campionato e l'Europa League. Non sarò comunque io a decidere il suo futuro".: "Non è una finale anticipata, tante squadre che sono ora negli ottavi hanno la possibilità di vincerla. E' uno scontro prestigioso con squadre con due grandi storie, noi stiamo lavorando per tornare a vincere. Donnarumma per noi è determinante sia in fase difensiva che in impostazione. La sua prestazione sarà molto importante per noi domani"."Certe partite bisogna solo giocarle al massimo e con grande convinzione, oltre che con grande rispetto per una squadra che è scesa dalla Champions. Un risultato positivo domani sera ci darebbe uno slancio importante in vista del ritorno"."Abbiamo una scelta da fare: o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare quelle positive. E abbiamo scelto di cavalcarla, poi sarà la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario difficile".