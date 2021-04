Al termine della vittoria sul Genoa, Stefano Pioli ha parlato a Dazn: "Abbiamo un obiettivo importante, le gare che ci aspettano sono difficili. Abbiamo sprecato tanto, troppo. Ma l'importante è lo spirito messo per restare in partita".



SU REBIC - "Mi piacciono le sue caratteristiche, ci dà profondità, vicinanza all'area. E poi ha questi colpi, ha fanno un gol dalla difficoltà tecnica enorme".



SULLO SCUDETTO - "Non lottiamo più per lo scudetto da 3-4 gare, l'Inter ci ha preso troppi punti. Ma abbiamo un obiettivo che sarebbe eccezionale: siamo tra le più giovani squadre d'Europa, le altre non superano il 10° posto".