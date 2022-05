Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo:



"Ho visto le solite facce, sappiamo di avere una grande occasione e faremo di tutto per coglierla. Abbiamo fatto tantissimo per arrivare fin qua, bisogna essere bravi a raccogliere i frutti giocando con entusiasmo, da Milan, come abbiamo fatto fino ad oggi".