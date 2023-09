Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari: "Sei nuovi in campo? C'è bisogno di essere squadra. Oggi è la quarta gara in 10 giorni, ne avremo poi altre tre: questi sono i giocatori che stanno meglio e che mi danno più garanzie. Sarà importante iniziare bene, ma poi abbiamo anche dei cambi".



ADLI MEDIANO - "L'abbiamo provato da due mesi: ha dato grande disponibilità, è intelligente, ha dato buone sensazioni. Credo che abbia le qualità per giocare lì".



RANIERI - "Lo stimo tantissimo, sia a livello professionale che umano. Non ci sia migliore definizione di signore allenatore e allenatore signore. Poi si gioca per vincere. Non esistono partite facili, anzi oggi è una gara particolarmente impegnativa".