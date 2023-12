Stefano Pioli trema. Gli infortuni, i risultati che mancano in Italia e in Europa, dichiarazioni che non sono piaciute alla società: l'insoddisfazione da parte della proprietà è tangibile e il tecnico parmigiano resiste più per mancanza di alternative che per reale fiducia.



Secondo voi, è giusto insistere con l'allenatore rossonero appeso a un filo?



