Milan, Pioli: “Appuntamento con la dirigenza? Ecco come stanno le cose”

un' ora fa



Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla del suo futuro ai microfoni di Sky: "Io non ce l'ho con nessuno. Abbiamo avuto una situazione non semplice intorno a noi, chiudendo il campionato al secondo posto. Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi. Non sto pensando al futuro, ci penserò quando sarà il momento. Sono concentrato nel finire al meglio la stagione".