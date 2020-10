Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Roma, dice la sua sui giocatori arrivati nell’ultimo mercato: “Era importante alzare la competitività e prendere giocatori giovani e forti. La proprietà è stata brava ad inserire giocatori che ci hanno permesso di alzare il livello, tutti sanno che rendendo meglio del proprio compagno avranno la possibilità di essere scelti. I cinque cambi ci danno tante possibilità, mai come adesso si possono cambiare le partite, per me resta una cosa positiva. È importante chi scende in campo dall'inizio ma anche chi entra in corsa”.