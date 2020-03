Krunic e Duarte sudano nelle rispettive case come i colleghi di mezza Europa, ma la sosta dettata dall'emergenza coronavirus offre loro un assist per il futuro: se e quando il Milan tornerà in campo per la ripresa della stagione, Pioli potrà contare sui due. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, gli infortuni sono quasi del tutto superati con Krunic che tra i due è il più vicino al rientro.