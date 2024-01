Milan, Pioli: 'Basta parlare di Leao, è un artista. Lotta scudetto? Inzaghi e Allegri sono bravi ma…'

Stefano Pioli parla nella consueta conferenza stampa della vigilia di Milan-Bologna a Milanello:



Se teme più la costruzione dal basso o l'attacco alla profondità del Bologna: "Entrambe le cose. Dobbiamo bloccare la costruzione dal basso, ma se non ci riusciamo dobbiamo stare attenti ai loro attacchi alla profondità".



Se su Zirkzee è meglio dedicare una marcatura di un centrocampista o di un difensore: "Per come lavoriamo noi in fase difensiva i tre centrocampisti devono lavorare sui loro centrocampisti e contro una sola punta abbiamo la superiorità numerica con i due centrali".



Su Loftus-Cheek a sprazzi dominante con l'Udinese: "Sta migliorando la condizione. La pubalgia non gli permetteva di stare al meglio. Si parla troppo di ruolo. Lui ha sempre giocato sempre da trequartista, poi varia in ampiezza a seconda della partita".



Se sarebbe il caso che i giocatori si fermassero dopo l'allenamento a provare a migliorare sui fondamentali: "Io ho giocatori che vanno dal mio staff che vanno il giorno prima a dire che vogliono fermarsi. Leao vuole fare i tiri a giro. A volte sono io che li mando fuori dal campo. Abbiamo un modo di lavorare in cui miglioriamo tantissimo su queste situazioni. Ci lavoriamo tantissimo".



Se manca un centrocampista frangiflutti: "Non ho niente da dire, mi piacciono le loro caratteristiche. Sono intelligenti, di certo non frangiflutti, ma sanno anche posizionarsi bene. Ora non abbiamo quella figura, ma perché non la vogliamo".



Come procede l'ambientamento di Terracciano e se Gabbia è più maturo: "Terracciano procede bene, è molto attento e lavora tanto. Stiamo insistendo sulle fasce, per non fargli confusione. Giusto conosca bene una posizione, visto che al Verona giocava in un sistema diverso. Gabbia è tornato in un momento in cui la sua serenità, visto che non viveva il nostro momento delicato, gli è servita per inserirsi con leggerezza. Poi l'esperienza in Spagna è servita sicuramente".



Il paragone Leao e Leclerc: "Non credo che Leclerc o Rafa stiano sopportando male aspettative o critiche. Parlo di Leao perché non sono molto competente in Forumla 1, ma Leao è un punto di riferimento per noi. Non fa gol, ma manda in gol tanti compagni. Si porta via tanti avversari, è più in partita di prima. Vedo miglioramenti. Poi tutti ci aspettiamo tanto, forse troppo".



Sull'importanza di Giroud e la mancanza di alternative con stesse caratteristiche: "Chi si sposa con Giroud c'è, poi se manca Giroud mancano certe caratteristiche. Anche se non è così diverso Jovic: è bravo a fare sponde e appoggiare, così come in area. Difficile avere attaccanti uguali. Dobbiamo mantenere certe caratteristiche, è molto importante".



Su Zirkzee: "E' un giovane che abbiamo seguito in passato, già quando era al Bayern, ha sempre avuto potenzialità. Ora è completo, ha qualità. Va tenuto in considerazione. Giocatore molto forte".



Vincere domani significa pareggiare la classifica dell'anno dello Scudetto e ottenere la quinta vittoria di fila per la prima volta quest'anno. Quanto è importante: "In quello che hai detto c'è tutta l'importanza della partita di domani. Ci sono tante motivazioni, tanti stimoli. Per affrontare tutto con determinazione. Significa prolungare la striscia".



Se la squadra può affrontare due competizioni: "Dobbiamo pensare di poter essere competitivi in due competizioni. È il nostro obiettivo. Volevamo andare avanti in Champions, ora vogliamo farlo in Europa League. Stiamo sfruttando le settimane pulite, ma vogliamo provare a essere competitivi in due. Anche se l'Europa League è difficile perché giochi giovedì. Noi vogliamo essere l'eccezione".



Cosa sta cambiando in Jovic: "Ci sono due numeri importanti nella nostra stagione che ho sottolineato in settimana. Siamo la squadra che segna di più nel primo tempo e significa ottimo approccio e preparazione; e quella che ha avuto più gol dai subentrati, che significa partecipazione. Si possono cambiare le partite con i cinque cambi. Deve essere un punto di forza. Jovic sta bene fisicamente, è sereno... Non ho mai avuto dubbi sulle qualità, ma anche domani credo partirà dalla panchina".



Klopp ha annunciato di lasciare il Liverpool, se pensa ci sia un periodo di tempo massimo per un allenatore: "Difficile dirlo. Secondo me è una situazione che sarebbe bello provare. Arrivare a otto anni e poi sentire che sia il caso di cambiare posto. Molto impegnativo, ma Klopp ha fatto nove anni... Ognuno deve vivere a seconda delle proprie sensazioni, emozioni e situazioni".



Giroud ha detto che durante la tempesta gli ha parlato, la tempesta è passata o no: "No, perché viviamo di risultati. So come vanno queste situazioni. Per questo siamo impegnati e concentrati su domani. In ogni stagione ci sono alti e bassi. Solo le migliori al mondo si permettono di non avere cali. Per questo dobbiamo pensare solo a domani".



Cosa ne pensa di Inzaghi e Allegri che tirano il Milan nella lotta Scudetto: "Sono bravi, ma al momento non siamo in quella lotteria. Siamo nella lotteria dei nostri risultati e pensare partita per partita".



Come condensare in un aggettivo quanto gli è successo dall'inizio al Bologna a oggi: "Una carriera. Ho iniziato nel 1999, è difficile con un aggettivo. È l'esperienza che mi ha permesso di crescere come allenatore e persona, vivendo momenti positivi e negativi".



Cosa si aspetta Pioli nella crescita difensiva: "Dobbiamo continuare sul nostro stile di gioco, che quest'anno è cercare di difendere controllando la partita, gestendo la palla. Non dobbiamo forzare troppo le giocate, soprattutto nell'ultimo quarto. Non saremo mai una squadra troppo solida senza palla, ma possiamo esserlo con la palla ed è importante".



Se la vicenda Maignan ha insegnato qualcosa: "Mi auguro proprio di sì. L'Udinese si è comportata in modo ineccepibile. Credo ci debba essere la certezza della pena, in un ambiente dove il 99,9% delle persone va allo stadio per vivere una giornata di sport e passione, le cose vanno eliminate. La partecipazione di tutti nei confronti di Maignan contro ogni episodio di discriminazione va portato avanti. Mike l'ho trovato sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto. Ha lavorato molto bene".



Su Leao che si dimentica di essere un campione: "Questa storia va avanti da tempo e non è così. Nei nostri gol c'è tanto Leao: cerca e trova soluzioni diverse, offre tanti assist. Sono contentissimo. Amo Rafa, è un artista. Gli artisti sono geni, ma lui ascolta anche".



Se il vento è cambiato su di lui e sulla squadra: "Penso che la squadra stia bene mentalmente e vive un buon momento. Stiamo bene perché abbiamo vinto. Dobbiamo pensare alla partita di domani. Io la vivo come ieri. Ho preparato la partita. Sappiamo quanto è importante far bene nel girone di ritorno e far bene domani. Sarà difficile e dobbiamo mettere in campo una prestazione degna delle nostre qualità".



Se ha visto Sinner e se vuole delle sue caratteristiche nella sua squadra: "Ho visto la partita, perché vado a letto presto e mi sveglio presto. Ha fatto qualcosa di incredibile. Battere il numero uno in un grande slam con questa forza e mentalità... Non arrivi a quei livelli se non hai lavorato con sacrificio il talento. Spero che abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo e di avere la mentalità giusta. Spero che gli somigliamo, ma lui ora è top mondo, noi ci lavoriamo".



Milan-Bologna un anno dopo la scomparsa di Mihajlovic e pochi giorni dopo la scomparsa di Riva: "Non si può non ricordare Sinisa, una persona che manca a tutti. Così come mancherà un campione di altri tempi, una persona di valore come Riva".