Il colpo dell'Olimpico è alle spalle, ilguarda avanti: domani a San Siro arriva laper la 31esima giornata di Serie. Il tecnico rossoneropresenta la sfida in conferenza stampa.- "Gli impegni ravvicinati portano via energie,ma gli stimoli ci porteranno a superare queste difficoltà".- "In tutto. Giochiamo contro i migliori, la Juve sta dimostrando da anni la propria supremazia".- "Vedremo oggi, saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Il polpaccio si era contratto per un trauma, mi auguro possa essere disponibile".- "E' questo il Milan che avevo in mente? Direi di sì. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite".- "Quale aspetto mi ha stupito maggiormente della squadra? Non direi stupire, stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo in settimana. So di avere una squadra di qualità, ottimi giocatori e tanti professionisti".- "Mi auguro che il suo minutaggio possa salire come il livello di prestazione. L'ultima gara l'aveva giocata l'8 marzo, a Ferrara gli ultimi minuti ed è stata una partita particolare. Il giocatore più forte che ho allenato? Sì, dal punto di vista mentale e della presenza in campo è il più forte che io abbia mai allenato. Lo avvertono sia gli avversari che i compagni".- "E' un giocatore molto importante, credo abbia le qualità per fare prestazioni di livello come a Roma. Mi aspetto abbia continuità come sta facendo, deve essere presente. Ci sta dando un grande apporto e sta crescendo come condizione fisica, sembra non fare fatica".- "Che sia più portato alla fase offensiva è evidente, sta lavorando con continuità e attenzione in fase difensiva: significa che ha capito che può diventare uno dei terzini più forti al mondo se lavora su questo aspetto. Domani sera dovrà essere molto attento".- "Ha caratteristiche importanti per la squadra, credo gli abbia fatto molto bene avere un compagno di reparto vicino. Lo vedo un po' più lucido e concreto quando gioca in coppia con un altro giocatore. La sua crescita è importante, non potrà che migliorare ancora vista la sua costanza e il suo impegno".- "Normale un periodo di adattamento per chi arriva da un altro campionato, deve continuare così".- "Credo che in questo momento far sentire importanti tutti sia fondamentale. Che possa giocare dall'inizio o subentrare ancora lo vedremo domani, ma questo suo atteggiamento è importante. Abbiamo accorciato in classifica, ma non siamo ancora contenti e abbiamo tutti l'obiettivo di dare il massimo fino alla fine. L'atteggiamento di Rebic deve essere da esempio per tutta la squadra".- "Io voglio solamente, a fine campionato, la soddisfazione di aver dato il massimo insieme ai miei giocatori in un club così importante. In questo momento non penso al 3 agosto, per lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme meritiamo di finire bene il campionato. Poi, vedremo più avanti quelle che saranno le decisioni sul futuro".