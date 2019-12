Ilha cambiato pelle e si è trasformato da quando sulla panchina rossonera è arrivatoal posto diL'allenatore emiliano ha fatto un passo indietro, è tornato al 4-3-3 ridando alla squadra le certezze trovate con Gattuso, e i risultati sono, lentamente, migliorati. Ora però, con il mercato di gennaio alle porte,- Pioli vuole un acquisto al centro del campo perché, sebbene abbia fatto molto bene in queste prime uscite,Il regista algerino non sarà semplicemente messo in panchina ma sarà testato ed impiegato nel ruolo di mezzala in cui tanto bene ha fatto nell'esperienza in nazionale.Sul mercato, quindi, servirà andare alla ricerca di un centrocampista centrale capace di abbinare sia quantità a qualità in impostazione. Un giocatore, per intenderci, alla Allan o, meglio,. Ciò che più conta, tuttavia, è che il giocatore possa trasferirsi a Milano a costi contenuti e per questo si sta facendo largo il nome di Granit Xhaka, in uscita dall'Arsenal. Non è l'unico nome sul taccuino di Boban e Maldini, ma sicuramente il più importante. Per una mini-rivoluzione, l'ennesima, del centrocampo rossonero..