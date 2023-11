Stefano Pioli cambia il Milan in vista della sfida di domani sera alle ore 20:45 a San Siro contro l’Udinese. L’assenza oramai certa di Pulisic porterà il tecnico a emiliano a un cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-4-2 con Leão largo a sinistra e Musah sulla corsia opposta. In fase di non possesso il nazionale americano scalerà sulla linea dei centrocampisti per cercare di dare più compattezza al reparto.



ANCORA JOVIC- Tra Okafor e Jovic, Pioli sceglie a sorpresa l’ex attaccante della Fiorentina che agirà in tandem con Giroud. In cabina di regia ci sarà Krunic con Adli escluso di nuovo nonostante l’ottimo momento di forma fisica e mentale. Il tecnico emiliano non intende rinunciare all’olandese Reijnders, apparso meno lucido nelle ultime uscite. Per quanto concerne il reparto difensivo scelte quasi obbligate per via della grande emergenza: da destra a sinistra spazio quindi a Calabria, Tomori, Thiaw ed Hernández a protezione di Maignan.



Probabile formazione:



16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

80 Musah 33 Krunic 14 Reijnders 10 Leao

15 Jovic 9 Giroud



All.: Pioli