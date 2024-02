Milan, Pioli cambia per il Monza: fuori Reijnders e Giroud, la decisione su Leão

Daniele Longo

Incassata la fiducia totale di Cardinale e Scaroni, Pioli guarda alla sfida contro il Monza con rinnovato entusiasmo. L’obiettivo è quello di prolungare la striscia positiva di risultati che dura ormai da due mesi anche se l’avversario va preso con le molle. Ecco perché i rossoneri scenderanno in campo con 2/3 novità di formazione e non con un turnover massiccio.



FUORI REIJNDERS E GIROUD - La più grande novità a sorpresa riguarda Reijnders: l’olandese torna a disposizione in serie A dopo aver scontato la squalifica di un turno ma non è al meglio e partirà dalla panchina. La linea a due davanti alla difesa sarà formata da Adli e Bennacer con lo straripante Loftus-Cheek libero di agire sulla trequarti. In attacco turno di riposo per Giroud, al suo posto ecco Jovic.



DUBBIO LEAO - L’unico dubbio di formazione che verrà sciolto solo nella mattinata di domani è quello relativo a Leão: Pioli sta valutando di concedere un turno di riposo anche al portoghese in favore di Okafor. Sulla corsia opposta invece ci sarà Pulisic: prevista una staffetta a partita in corso con Chukwueze.