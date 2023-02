Irrobustire la mediana per evitare gli stessi errori di Riyad, è quello che cercherà di fare Pioli in preparazione al derby di domenica sera. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nel trattare il tema Milan.



“Il momento no del Milan si spiega anche così: quando Pioli decide di rinforzare il centrocampo, ecco che Bennacer va k.o. Se qualcosa può andare storto, questo è il momento: l’algerino sarà indisponibile nel derby e anche contro il Torino, l’obiettivo è ripresentarsi in Champions contro il Tottenham. Ieri il club ha chiarito l’entità del danno: «La risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Il giocatore verrà ricontrollato la prossima settimana». Un ostacolo che non farà cambiare strada a Pioli. Resta l’esigenza di irrobustire la mediana per garantire maggiore copertura. Il Milan del 2023 ha subito 18 gol, un mese da record negativo in tutta la sua storia. E il dato resta da primato anche se si estende alla geografia europea: quella rossonera di inizio anno è la peggior difesa tra le squadre dei cinque tornei continentali più importanti. Alla guida verrà lasciato Tonali, con compiti diversi senza un co-pilota come Bennacer. Entreranno Krunic e un terzo centrocampista che uscirà dal ballottaggio tra Pobega (favorito) e Vranckx. Pochissime indiscrezioni sono filtrate dall’allenamento pomeridiano di ieri: Pioli prima di dare inizio a una seduta particolarmente intensa ha chiesto di garantire alla squadra la massima privacy”.