"​Non siamo stati una squadra che ha fatto tanti 1 contro 1 nell'ultimo quarto di campo, ci manca la giocata individuale quando le squadre si chiudono e in questo dato siamo sotto la media". Parola di Stefanoin quel di, subito dopo aver ottenuto la qualificazione incol suo, centrando la sedicesima vittoria in trasferta della stagione. Da record, ovviamente. In casa, però, qualcosa è mancato, e l'ambiente questa volta non c'entra: in un San Siro vuoto, i rossoneri hanno raccolto, settima squadra della Serie A.L'aiuto può arrivare, ovviamente, dal mercato, dove ilha le idee chiare, come dimostrato con Gigioe Mike. E sulla trequarti i rossoneri stanno cercando rinforzi, osservando tra, ma guardando anche in casa, dove c'è quel, in prestito secco dal, che rappresenta una priorità per Maldini, Massara e Pioli. In casa Merengue si attende di conoscere il nuovo allenatore, con una panchina che balla tra Antonio Conte, Raul e Pochettino: idee diverse. Ma se dovesse arrivare l'italiano, le possibilità di vedere di nuovo in rossonero il classe '99 aumenterebbero.Dopo Brahim Diaz, ci sono altri due nomi. Uno lo si può leggere sotto la voce 'scoperte', perché il Milan ha messo nel mirino Amine, miglior giocatore dellacol, esterno o trequartista, rapido, abile nel dribbling. Proprio come, uno dei pochi in rosa capace di saltare l'uomo a difesa schierata.. Poi c'è lui, Rodrigo De Paul, l'uomo che dribbla di più in Serie A (122 dribbling riusciti), l'uomo cheseguono da più tempo, pronto a spiccare il volo daper confrontarsi con una nuova realtà, facendo un upgrade nella sua carriera: pista difficile, costosa, non semplice. Ma battuta dal Milan, così come dalla Juventus e da altri top club europei. Il Milan cerca qualità, velocità e spensieratezza sulla trequarti. Come vuole Pioli. Come cerca Maldini.