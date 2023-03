Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del turno



"Non abbiamo mai mollato, il passaggio del turno è meritato per come abbiamo giocato nell'arco delle due partite. Il Milan deve fare un passo alla volta, era importante superare il girone ed è stato importante passare gli ottavi, ci aspetta sicuramente una grande squadra ma lo era pure il Tottenham. Ora concentriamoci sul campionato, dove siamo un po' indietro. Poi ripenseremo alla Champions".



CAMBIO MODULO - "L'ho deciso dopo l'ennesima sconfitta, quella col Sassuolo in casa, la vecchia disposizione non funzionava più. Ora ci mettiamo più attenzione, i tre centrali sono adatti a questo modo di giocare e così anche le loro riserve. Sto ricevendo ottime risposte".



IN CAMPIONATO - "In Italia è difficile, ci sono squadre che ci mettono in difficoltà, ma in Champions è troppo gratificante, troppo nella storia di questo club. Dobbiamo starci sempre, quindi serve il quarto posto. Oppure vincerla, mi piace pensare che nulla è impossibile anche se poi rimarranno le squadre più forti del continente. Ci giocheremo i quarti di finale con convinzione e fiducia".