Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha stuzzicato una delle colonne portanti del centrocampo, l'olandese Tijjani Reijnders, ancora a secco di gol in stagione.



"Pochi gol dal centrocampo? Dobbiamo riempire di più l'area questo sì, stiamo andando spesso all'uno contro uno sugli esterni e stiamo crossando di più rispetto alla passata stagione. Dobbiamo riempire l'area non solo con le mezz'ali ma anche con l'attaccante esterno opposto. Credo che Tijjani abbia le caratteristiche per fare meglio, sia l'ultima passaggio, sia nelle conclusioni perché è un giocatore che ha sempre fatto gol".



I NUMERI - Quanto agli assist, due in nove partite di campionato, siamo in linea: l'anno scorso ne ha messi a segno otto, quattro volte tanto, ma siamo a un quarto, poco meno, della stagione. La proiezione è quasi perfetta. Il problema sorge invece se si parla di gol, perché nell'Eredivisie, giocata per tre stagioni con la maglia dell'AZ Alkmaar, Reijnders conta appena sette reti: quattro nel 2021-22 e tre nel 2022-23. Le altre quattro realizzate nello scorso anno in Conference League tra preliminari e fase finale hanno una rilevanza relativa, visto il valore relativo di Dundee United e Gil Vicente. Reijnders tira moltissimo, già 15 volte in Serie A e addirittura 68 volte nella stagione 2022-23 in campionato, ma il tasso di conversione del 25enne non è mai stato il massimo.