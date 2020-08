Il Milan continua a lavorare al mercato in entrata e in uscita, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte Zlatan Ibrahimovic.e tra i profili sondati - come anticipato da calciomercato.com - c’è. Ieri il suo agente, Martin Ariel Guastadisegno, ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan : il difensore argentino è un pallino di Pioli, che lo ha allenato alla Fiorentina.- Già la scorsa estate il nome di Pezzella era stato accostato al Milan e ora è tornato d’attualità. Il classe 1991 è l’alternativa più economica a Nikola Milenkovic, valutato 40 milioni dal club viola. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,per abbassare la richiesta economica. Oltre a Romagnoli e Kjaer, infatti, ci sono in rosa solo il brasiliano e il giovane Gabbia.La priorità del Milan è prenderedal club la scorsa estate. Lo scambio con la società viola è molto difficile, il profilo di Duarte non è tra le priorità della Fiorentina che per il momento ha preso tempo. La trattativa per Pezzella resta complicata, per le richieste viola e per il nodo Duarte ancora da sciogliere, ma il Milan vuole provarci e fa sul serio per l'argentino.