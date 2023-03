Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto a Prime Video prima della sfida con il Tottenham, ritorno degli ottavi di Champions League: "Abbiamo chiesto lo slittamento del fischio d'inizio di 10 minuti, ma non ci hanno ancora dato risposta" (per l'arrivo in ritardo delle squadre allo stadio causa traffico, ndr).



NOTTE D'ESAME O DELLA GLORIA? - "Appuntamento importante. E' il turno che vogliamo passare, così come gli avversari. L'affronteremo con grande energia".



RIPARTIRE DOPO FIRENZE - "Firenze è un'altra storia e un'altra competizione. Abbiamo parlato solo di questa partita".



FORMAZIONE - "In campo vanno quelli che stanno meglio".