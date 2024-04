Ilcade a San Siro contro lanell'andata dei quarti di finale di, all'Olimpico servirà la rimonta ai rossoneri per qualificarsi in semifinale.Al termine della partita,è intervenuto a Sky Sport: "Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Dovevamo essere più coraggiosi nelle scelte senza palla e abbiamo lasciato troppe giocate tra le linee. Hanno creato un paio di sensazioni ma abbiamo preso gol su calcio d'angolo. Poi la partita l'abbiamo fatta, probabilmente non con la lucidità che avevamo ultimamente. Ci stava il pareggio. C'è un'altra partita e credo che la squadra possa sistemare le cose".

- "El Shaarawy a destra non ce la aspettavamo ma non è cambiato niente: Theo e Rafa hanno trovato meno spazi ma abbiamo creato più a destra. Abbiamo creato le situazioni e abbiamo fatto tanti tiri ma senza qualità. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più, più compatti. Certo dobbiamo prenderci dei rischi: la partita di là l'abbiamo fatta ma c'è mancato il guizzo".- "Non mi preoccupa, mi aspetto tanto orgoglio e tanta volontà di dimostrare che siamo una grande squadra. Ribaltare questo risultato non è facile, lo possono fare solo le grandi squadre: alla squadra ho detto che se c'è una squadra che può riuscirci, siamo noi".

- "Avevamo impostato per andare aggressivi con Giroud e Leao sui centrali della Roma e sapevamo che Dybala sarebbe andato alle spalle dei nostri centrocampisti. All'inizio abbiamo tenuto troppo il due contro uno di Lukaku con i nostri difensori. Siamo andati alti ma non siamo andati aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dobbiamo giocare meglio: non è un'impresa se sappiamo come giochiamo. Abbiamo giocato una discreta partita ma non un'ottima partita ma abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo".- "Anche sull'azione da cui nasce l'angolo della Roma abbiamo sbagliato l'uscita. E' chiaro che giocando tante situazioni le puoi sbagliare e arrivare un attimo dopo. Abbiamo giocato una discreta partita, ma non un'ottima partita. Abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo".

- "Mi piace più parlare di calcio, però mi è sembrato che il fuorigioco che poi ha portato il calcio d'angolo ci fosse. Abraham voleva colpire la palla di testa ma poi l'ha colpita di mano".- "Sicuramente sì. La comunicazione fa parte della organizzazione di una squadra. Mettersi a posto, reagire in una difficoltà. In quella situazione Loftus doveva stringere- "Perché Leao e Pulisic sono giocatori in fiducia che stanno giocando ad altissimo livello per tanto tempo, dai quali ti puoi anche aspettare anche nelle loro serate non migliori la giocata. E comunque nel secondo tempo la partita la stavamo facendo, poi ci è mancato il guizzo. Ho fatto i cambi quando ho ritenuto che fosse giusto".