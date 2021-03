Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina:



“Ero fiducioso, conosco i miei giocatori e la voglia che hanno. Tutte le volte che siamo caduti abbiamo reagito. Chiaro che noi allenatori siamo contenti quando chi gioca meno si fa trovare pronto, bisogna essere pronti e disponibili. Abbiamo passato momenti difficili per le assenze, sono contento dei ritorni, e speriamo che dopo la sosta torneranno altri giocatori. Milan dalla prossima partita, per le prossime 10, deve vincerle e poi vedremo dove saremo arrivati. Ibra? Si arrabbia abbastanza da solo lui, non pensavo che potesse reggere con quel dinamismo, il suo rientro è molto importante”.