Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Prime Video dopo lo 0-0 in casa del Borussia Dortmund



"Nel primo tempo è mancata un po' di pulizia tecnica, nella ripresa abbiamo avuto occasioni importanti ed è un peccato perché rimaniamo ancora a secco, ci servivano i tre punti. Il Milan cerca di portare avanti le sue idee, quando giochi in Europa l'intensità si alza. Loro sono tosti, ci hanno creato problemi ma siamo stati bravi. Ripeto, peccato non aver segnato perché le chance migliori le abbiamo avute noi. Abbiamo giocato a sprazzi, non abbiamo mantenuto il controllo del gioco perché loro ci mettevano sotto sul piano dell'intensità, poi ci siamo ripresi"