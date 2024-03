Milan, Pioli: 'Ci siamo anche noi per vincere l'Europa League. Eliminazione Inter? Una sorpresa'

Redazione CM

Il Milan supera lo Slavia Praga, stacca il pass per i quarti di finale di UEFA Europa League e punta in alto: "Per la vittoria finale ci siamo anche noi".



Dopo aver vinto per 4-2 la partita d'andata a San Siro, i rossoneri si impongono 3-0 anche nella gara di ritorno alla Eden Aréna. Al termine della partita, il tecnico milanista Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport e non ha nascosto le ambizioni della sua squadra: "Ci sono otto squadre che possono vincere l'Europa League e ci siamo anche noi".



LA CENA CON FURLANI E IBRAHIMOVIC? - "Se abbiamo parlato di futuro? Nono. La cena l'ho apprezzata tanto, il club mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie col Milan. Abbiamo parlato tanto delle nostre cose, questo è un momento in cui dobbiamo essere concentrati sulle cose che dobbiamo fare".



SE LO SLAVIA FOSSE RIMASTO IN 11... - "Questa curiosità ce l'ho anche io, ma ho preferito che sia andata così. Si muovono tanto, alzano tanto i terzini, come il Rennes con Bourigeaud. L'avevamo preparata con Leao più punta e Musah-Theo Hernandez sulla sinistra. In parità numerica sarebbe stata ugualmente non semplice. Forse non hanno un giocatore o due di livello tecnico altissimo, ma sono preparati. Qui la Roma ha perso 2-0".



E' LO STANDARD DI LEAO QUESTO? - "Deve essere questo. Dipende da lui, parliamoci chiaro. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ora dipende da lui: ha esperienza, qualità, potenza, Mi auguro che sia così forte mentalmente da avere questo approccio alla partita".



DIMINUITO IL GAP CON LE GRANDI DEL CALCIO EUROPEO? - "Penso che sia un po' diminuito per il calcio italiano, malgrado le big straniere abbiano delle possibilità economiche nettamente diverse dalle nostre. Il gap è diminuito. Eliminazione dell'Inter una sorpresa, rientra tra le squadre migliori europee. Non siamo così tanto lontani, ma non è facile mantenere alto il livello se all'estero continuano a spendere e a migliorarsi".



MAIGNAN - A Milan TV, Pioli ha rassicurato sulle condizioni di Mike Maignan, uscito per infortunio: "Non dovrebbe essere niente di grave. E' stato sfortunato, abbiamo poi 'sprecato' Uno slot con quel cambio, ma è andata bene la partita".



ENERGIE E AVVERSARI - "Adesso il livello si alzerà ancora di più, noi siamo pronti e vogliamo fare ancora meglio. Importante recuperare energie anche per il campionato, a Verona spazio anche a chi ha giocato un po' meno, ci sarà bisogno di tutti".