Ilvince a San Siro con l', il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Finali? Dobbiamo ragionare così, la prossima partita è la partita. Deve essere così fino alla fine, siamo lì a lottare per tanto".- "E' stupenda, ma ancora virtuale. Devono giocare domani i nostri avversari e ci sono partite da recuperare. Credo sarebbe più regolare che tutti avessero disputato le stesse partite, poi ci affidiamo agli organi ufficiali. E' stata una vittoria difficile, importante".- "Abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita e non siamo riusciti a dominare la partita. Ci hanno creato difficoltà con il fraseggio, ma siamo stati bravi in difesa e abbiamo concesso davvero poco".- "Quando pronuncerò la parola scudetto? All'ultima giornata (ride, ndr)".- "Non firmo nulla in questo momento. Voglio che i miei ragazzi continuino a dare il massimo. Abbiamo visto stasera quanto è difficile vincere e dobbiamo pensare quanto sarà difficile a Cagliari".- "L'ho sempre fatto, lavoro con loro tutti i giorni e credo di conoscere sensazioni e sguardi se sono troppo concentrati o lo sono meno. Com'erano stasera? Pronti, quindi ho cercato di tranquillizzarli e dare gli ultimi consigli tecnico-tattici. Ho sempre vissuto così le partite con i miei giocatori e continuerò così perché mi piace".- "Sicuramente bisognava accorciare, avevamo preparato le coppie. Probabilmente eravamo stanchi. Se vogliamo andare in avanti dobbiamo farlo tutti insieme e non sempre ci siamo riusciti. Tante volte per le qualità dell'Empoli. Ma è così, se accorciamo tutti siamo più pronti per recuperare palla ed essere pericolosi".- "Quanto governo in più dobbiamo aggiungere in una partita come questa? Sicuramente a inizio secondo tempo abbiamo perso qualche pallone perché c'era poco movimento. Chiaro che stiamo pensando sempre a migliorare le cose, ma è altrettanto vero che non riuscendo a dominare la partita siamo riusciti a controllarla bene con determinazione. Chiaro che chiudere le partite sarebbe più semplice, ma vincere queste partite significa che la squadra ha voluto la vittoria e quando hai questa mentalità sono cose da portare avanti. Può essere che l'ultimo mese cambi qualcosa e trovi squadre meno motivate, ma ora gli obiettivi per tutti sono massimali e lo sforzo che devi mettere è alto".- "E' dentro la corsa scudetto. Nove partite e ventisette punti sono tantissimi. Stanno avendo risultati incredibili, tutte le prime cinque sono dentro".