Domani sera ilsi giocherà una buona fetta della qualificazione ai sedicesimi di Europa League nella sfida a San Siro contro ilUna sfida importante contro un avversario attualmente secondo in classifica nella Ligue 1. Stefano Pioli presenta la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia:"Il nostro obiettivo dichiarato è quello di comandare sempre le partite. Vogliamo essere propositivi, fare la partita. Siamo una squadra giovane, ma anche matura nel modo in cui sta in campo".: "Siamo consapevoli che in questo periodo avremmo avuto tante partite. Domani ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, siamo concentrati solo sul proseguire al meglio il nostro percorso"."Vuol dire che stiamo lavorando bene insieme. Abbiamo iniziato un percorso ma siamo solo all'inizio. Dobbiamo continuare avere il coraggio di crescere"."A me piace pensare sempre positivo. Ho sempre creduto nei miei ragazzi. Noi proviamo a vincere sempre, ma siamo solo all'inizio. Siamo come quelli che hanno appena iniziato a scavare un pozzo per trovare l'acqua, noi vogliamo trovare la sorgente ma è ancora lontana e serve lavorare ancora parecchio".: "L'allenamento di stasera sarà importante. Ci saranno delle rotazioni, perchè abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico".: "Dal punto di vista tecnico e delle scelte negli ultimi metri di campo dobbiamo diventare più precisi. Stiamo facendo molto bene l'attacco alla profondità, ma bisogna essere più precisi e fare le scelte giuste per essere più pericolosi".: "No, non credo. La nostra forza qui a Milanello è sempre stato l'equilibrio. Sappiamo di poter migliorare ancora tanto, ma sappiamo anche consapevoli di quello che stiamo facendo. Gli avversari si preparano sempre meglio per prepararci, non possiamo cambiare il nostro atteggiamento. Siamo giovani, non abbiamo vinto niente e quindi abbiamo ancora tanto da fare"."Sono stati presi per le loro qualità e siamo soddisfatti del fatto che si sono fatti trovare subito pronti. Hanno capito in fretta i nostri meccanismi, sono giovani ma con grande voglia e ambizione. Per quanto riguarda il loro futuro c'è chi è preposto a pensarci".