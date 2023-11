A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Fiorentina, intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli è tornato a parlare di Davide Astori, nel giorno della partita tra le due ex squadre del compianto calciatore: "Soprattutto in queste giornate è bello ricordarlo, stamattina ho incontrato la famiglia di Davide. E' stato il mio capitano, un ragazzo che mi ha dato tantissimo e mi ha lasciato tantissimo. Milan-Fiorentina sarà sempre la sua partita. Camarda? Da vederlo adesso non dimostra la sua età, è sereno ma lo stiamo accompagnando con equilibrio e con un sorriso adatto per la propria età".