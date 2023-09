Sarà un Milan profondamente rivoluzionato quello che scenderà in campo domani a Cagliari contro la formazione allenata da Claudio Ranieri. In attacco dovrebbero riposare sia Giroud che Leao. Si va verso il tridente formato da Chukwueze, Okafor e Pulisic.





REIJNDERS IN REGIA - Adli scalpita ma non è ancora arrivato il suo momento. Al posto dell’infortunato Krunic dovrebbe giocare Reijnders: l’olandese è stato provato anche ieri nel ruolo di play davanti la difesa. Una indicazione importante anche per il futuro, Yacine potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio considerando che per lui lo spazio è decisamente ridotto.