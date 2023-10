Il Milan ha chiuso una settimana molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale con un pareggio a Napoli e due sconfitte rimediate contro Juventus e Psg. Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra per ricaricare le pile.



GIOCATORI DA VALUTARE - La ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l’Udinese è in programma nella giornata di mercoledì . Lo staff medico del Milan dovrà valutare le condizioni di Pulisic e Kalulu, usciti anzitempo per infortunio nella sfida di ieri sera contro il Napoli.