Il Milan è pronto a ripartire. Martedì i rossoneri sono attesi dalla Lazio di Sarri a Roma: Stefano Pioli conta di recuperare Rade Krunic per la partita. L'allenatore rossonero ha concesso alla squadra due giorni liberi, con ripresa degli allenamenti fissata per sabato; in queste ore si alleneranno solo gli infortunati a Milanello.