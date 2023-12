Sempre più solo. Stefano Pioli oggi ha diretto la seduta di allenamento a Milanello alla quale non era presente nessun dirigente rossonero. Una sola video call per ribadire la totale insoddisfazione per i punti persi a Salerno al termine di una prova sconcertante. Ma quello che ha fatto arrabbiare di più la dirigenza è stato l’infortunio di Tomori, il 31simo da quando è iniziata la stagione.



PIOLI NAVIGA A VISTA- Pioli ha perso la fiducia della società ma dovrebbe andare avanti, almeno fino alla gara con il Sassuolo. Il Milan sta trovando delle difficoltà per il nome dell’eventuale sostituto considerando che in pochi di grande livello accetterebbero una sfida resa così complessa dall’assenza di 4 difensori di ruolo più altre defezioni. Verrano cambiate delle figure nello staff atletico e poi sceglierà l’allenatore se allinearsi o dimettersi. Al momento Pioli vuole andare avanti, nonostante la sfiducia della società, ma se perderà col Sassuolo sarà esonero.