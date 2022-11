Il Milan tornerà in campo a San Siro domani pomeriggio contro una Fiorentina galvanizzata dal momento positivo tra campionato e Conference League. Stefano Pioli presenta la gara con i viola nella consueta conferenza stampa della vigilia:



Sul significato di una vittoria domani: "Vorrebbe dire dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci".



Su Gazidis e Furlani: "Non posso che augurare ad Ivan le migliore cose per la sua vita privata e professionale, ci ha fatto piacere che ieri è venuto a salutarci. Conosciamo Giorgio, darà continuità al percorso del club. Buoni propositi sì, veniamo da una brutta prestazione e vogliamo finire con una prestazione diversa".