Giroud squalifica, Leao ko, Pulisic e Chukwueze non al meglio e ora anche l'infortunio muscolare di Noah Okafor. L'attacco del Milan è in grandissima emergenza e per questo motivo, in vista della sfida contro la Fiorentina, Stefano Pioli sarà costretto a pescare a piene mani dal settore giovanile quantomeno per riempire l'elenco dei convocati. E fra i baby più attesi c'è sicuramente Francesco Camarda.



ATTESO - Classe 2008, a 15 anni sta bruciando letteralmente le tappe e già da tempo è una macchina da gol imprendibile. Quest'anno sta giocando con la Primavera da sottoetà ed ha 7 gol 2 assist in 13 gare di cui un eurogol in Youth League. Il progetto del club rossonero era quello di preservarlo data la giovanissima età, ma l'estrema emergenza che ha colpito la prima squadra accelererà inevitabilmente il suo percorso.



PIOLI VERSO LA CHIAMATA - Jovic è l'unico 9 a disposizione e non ha i 90 minuti, il ko di Okafor toglie l'unica vera alternativa. Pioli ha già precettato Chaka Traoré e sta valutando anche un ulteriore inserimento fra i convocati. Diego Sia è un'opportunità, ma è più esterno d'attacco che non prima punta ed è più "leggero" fisicamente. Camarda invece, nonostante la giovanissima età, è già ben strutturato e per questo è in vantaggio sugli altri ragazzi della Primavera.