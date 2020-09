a San Siro: "E' stato un test importante e difficile, il Monza ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo fare le cose in fretta perché abbiamo il preliminare di Europa League, abbiamo bisogno di giocare partite, abbiamo messo minutaggio nelle gambe e i giovani si sono fatti trovare pronti. La nostra è una preparazione particolare, perché abbiamo ancora alcuni infortunati come Romagnoli, Conti, Musacchio e Leao, i nazionali via. Forse riusciremo a lavorare a ranghi completi solo dal dieci e avremo una sola settimana per prepararci a una sfida da dentro o fuori contro una squadra che ha già disputato dieci partite di campionato ed è più avanti di noi. Ci sarà da sudare, dobbiamo farci trovare pronti soprattutto mentalmente".? La sua determinazione è altissima, doveva giocare solo 45 minuti oggi ma sa che giocando entra in condizione prima".? Si vede che è un giocatore di nuove qualità, lavora bene il pallone con entrambi i piedi ma deve avere il tempo necessario per capire il nostro calcio, che è diverso da quello spagnolo: ha qualità importanti, ma deve lavorare".? Lui e gli altri ragazzi sono giovani, ma se son bravi giocheranno: dipenderà dagli allenamenti e dalle gare in cui saranno chiamati in causa, le qualità ci sono e dovranno dimostrarle con qualità e tenacia, ma oggi ho visto cose importanti".? Con i giovani bisogna andarci con cautela, è importante che dimostrino una certa attitudine ma devono ancora dimostrare tante cose".? Lavoro in perfetta sintonia con la società. La proprietà si è detta pronta a migliorare la squadra, se si dovesse presentare l'occasione non ci faremo trovare impreparati.? State parlando con l’interlocutore sbagliato, parlo dei giocatori che ho a disposzione".? Si scrivono tante cose in questo periodo, dobbiamo leggere poco e lavorare tanto perché sarà un inizio difficile".