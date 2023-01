Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di San Siro contro il Sassuolo: "Leao Fuori? Rafa ha giocato tante partite, ha bisogno anche lui di riposo perché ha perso un po' di brillantezza. Dipende dalle condizioni. Sarà importante per noi a gara in corso".



CDK - "De Ketelaere dal 1’? È in crescita. Ha le qualità e le caratteristiche per essere importante per noi in questa partita. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita e di proporre diverse soluzioni offensive".



SVOLTA - "Deve essere la partita della ripartenza. Vogliamo vincere, cercheremo di farlo con una partita energica e tecnica".