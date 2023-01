Il Milan è ripartito con il piede giusto dopo la sosta per il Mondiale: vittoria col brivido contro la Salernitana, 2-1 firmato da Leao e Tonali prima che Bonazzoli riaprisse la gara. Nel post partita Stefano Pioli ha commentato così la vittoria: "Sono soddisfatto della prestazione, dovevamo segnare qualche gol in più per soffrire meno, ma ripartire con una vittoria ci può aiutare. Conosco la squadra, ho avuto le risposte che mi aspettavo".



L'ANALISI - "In fase di possesso palla la difesa era a tre, la squadra è stata brava a leggere gli spazi creando tanto; stiamo subendo troppi cross e dobbiamo migliorare perché eravamo in superiorità numerica e potevamo evitare quel gol, ma abbiamo lavorato bene nonostante le amichevoli non negative.



LEAO - "Ogni giorno gli dico che il suo percorso di crescita al Milan non è finito. Ha un atteggiamento positive, può fare ancora di più e presto diventerà un campione. Sa che qui si sta bene e vogliamocontinuare a vincere insieme".



DE KETELAERE - "Oggi mi è piaciuto. Ha avuto un'estate e un inizio di stagione complicati, è con noi da quattro mesi e per lui è cambiato tutto. Ricordatevi quanto ci ha messo Tonali a diventare quello che è oggi, e veniva dal Brescia e non dal Belgio. Sono convinto che anche Charles farà presto grandi cose".