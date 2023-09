Intervistato a Sky Sport in vista della gara con il Newcastle, il tecnico delStefanoha parlato così anche del derby: "E' normale che avevamo aspettative, ma il risultato e la prestazione non sono state quelle che ci aspettavamo e c'è tanta delusione. Abbiamo iniziato a pensar subito alla partita di domani, le esperienze ci hanno insegnato che nulla è impossibile, siamo il Milan"."Gruppo responsabile, unito e forte. Viviamo di queste emozioni: la delusione è stata forte, ma siamo consapevoli che è l'inizio della stagione e domani abbiamo l'occasione per dimostrare che non siamo quelli del derby. Non ho avuto il bisogno di intervenire, abbiamo la possibilità di fare una bella stagione"."Giocare la Champions è emozionante davanti ai nostri tifosi, sappiamo l'ambiente che troveremo""Abbraccerò Sandro prima della partita, ci ha dato tanto e siamo cresciuti assieme. Gli auguro il meglio dalla prossima partita"."Zlatan doveva venire venerdì ma ha avuto un impegno. E' uno dei nostri, è stato un onore allenarlo e conoscerlo".Tomori torna e poi vediamo. Ci sono altre possibilità, abbiamo giocato pochi giorni fa il derby. I giocatori sono disponibili, l'importante è stare bene. Il Newcastle ci farà prendere posizioni diverse, è una squadra inglese, fisica e con molto ritmo, dovremo stare attenti".: "Domani sarà una partita diversa, i difensori non avranno la parità numerica e ci saranno altre situazioni. A livello di scaltrezza, attenzione e furbizia abbiamo pagato e per giocare a certi livelli bisogna stare attenti ed essere precisi. Abbiamo le nostre caratteristiche, portiamo avanti il nostro gioco ma sempre con grande determinazione"."Non potevamo sperare in un girone facilissimo, c'è equilibrio. Il PSG è favorito, le altre squadre sono di ottimo livello ma noi abbiamo le nostre carte per giocarcela e iniziare bene domani sarebbe importante"."E' venuto a trovarmi sicuramente da amico, poi non lo so. Si sta godendo la vita e la famiglia, ma credo non abbia ancora ben chiaro cosa fare. Ha appena terminato una carriera che lo ha visto impegnato al 110%, ma qualsiasi cosa farà sarà un successo".