Milan, Pioli: 'Derby equilibrato. Ciclo finito? Io sto bene, a fine anno faremo le giuste valutazioni'

Stefano, allenatore del, ha parlato così a Dazn dopo la fine della partita: "Sono passato nello spogliatoio per tirare su il morale, è una sconfitta pesante, per tutto quello che c'è dietro. Ho provato a rincuorare i miei giocatori, c'è ancora una finale di campionato da giocare e una partita importante sabato. Purtroppo non siamo riusciti almeno a pareggiare questo derby. Non solo deluso dal punto di vista tattico, volevamo aspettarli e ripartire. L'Inter nel primo tempo ci ha fatto male sull'angolo e in qualche ripartenza. Volevamo difendere bassi per non concedere profondità, come in occasione del gol di Thuram".

"La squadra ha lottato, c'è mancato un pizzico di fortuna. L'Inter ha fatto un campionato eccezionale, l'Inter ha da 3-4 anni la rosa più forte del campionato. Noi siamo mancati nella continuità delle prestazioni. Le due partite con la Roma non sono state quello che volevamo, stavamo bene, eravamo in condizione. Ma ci siamo bloccati e non abbiamo raggiunto l'obiettivo al quale credevamo. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, è stata una partita tra le più equilibrate contro l'Inter"."Ciclo finito? Non lo so. Io sto bene, lavoro bene, la squadra ha margini di miglioramento. Vivo a Milano, 14 mesi fa Inzaghi era quasi da buttare e poi guardate cosa ha fatto. A fine anno faremo le giuste valutazioni".