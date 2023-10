Nella pancia del Maradona il Milan ha messo a nudo tutte le proprie fragilità del momento. Bello, se non bellissimo nel primo tempo per poi scoprirsi nervoso e insicuro nella seconda frazione di gara. Non è tanto il risultato di parità ottenuto contro il Napoli in sé quanto il modo in cui è maturato a dover far riflettere Pioli e i suoi ragazzi.



QUALCOSA NON VA - Pioli aveva parlato di nervi tesi costruttivi nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. Questa sera erano molto, troppo scoperti. Giroud che non si dà pace e inveisce contro la panchina prima di sedersi da solo, in un angolo, sconsolato. Leão che si dirige verso Pioli per chiedere spiegazioni. Due reazioni decisamente plateali al momento del doppio cambio con Okafor e Jovic. Dopo l’incomprensione con Calabria nel post-partita di Parigi, Pioli deve fare ancora i conti con il malcontento dei propri giocatori. Un segnale che non può essere sottovalutato: urge ritrovare l’armonia mostrata a inizio stagione. Prima che sia troppo tardi.