Milan, Pioli dice basta al razzismo: 'Maignan deluso, a casa gli ignoranti'

Stop al razzismo. Stefano Pioli commenta l'interruzione della partita vinta 3-2 in rimonta dal suo Milan sul campo dell'Udinese. L'allenatore ha dichiarato dopo la sua vittoria numero 100 in Serie A sulla panchina rossonera: "Maignan chiaramente è deluso per quanto successo, io sono fiero di allenare una persona così corretta e rispettosa come lui. Per il resto è ora di finirla, gli ignoranti devono stare a casa".



CHE CARATTERE - "Abbiamo giocato una buona partita, poi dal niente abbiamo subito due gol, ma abbiamo continuato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma l'abbiamo interpretata bene e siamo stati bravi a vincerla nei minuti finali, dimostrando carattere. Stiamo crescendo e migliorando, questa vittoria ci dà più fiducia per il girone di ritorno".



RINCORSA SCUDETTO - "In questo momento non dobbiamo pensare ad aprile-maggio. Inter e Juventus stanno viaggiando a un ritmo così alto che possiamo pensare soltanto a noi stessi".



LEAO - "La sua crescita non è ancora ultimata, ma i numeri dicono che è diventato un giocatore più associativo: fa più passaggi chiave rispetto al passato. Sta imparando a muoversi in spazi più stretti e a giocare insieme agli altri. Prima di tutto viene il bene della squadra, i successi individuali arrivano di conseguenza. Stasera sono on fire".