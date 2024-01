Milan, Pioli: 'Toglieteci dalla lotta scudetto. Mercato in difesa? Il club sta lavorando'

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato a DAZN il successo dei rossoneri contro la Roma.



VITTORIA - "Sul 2-1 si era riaperta la partita, dovevamo chiuderla quando abbiamo avuto le chance di fare la terza rete. Il terzo gol ci ha dato maggiore serenità nel finale".



FASE DIFENSIVA - "Gli esterni d'attacco hanno fatto il lavoro che gli abbiamo chiesto. Con il loro modulo lavoriamo di più con i terzini. Li abbiamo aspettati per evitare di dare alla Roma la profondità. Abbiamo fatto una discreta fase difensiva, ma si può sempre fare meglio".



MERCATO - "Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità per coprire qualche buco che abbiamo per gli infortuni".



CARDINALE - "E' stata bella la sua presenza nello spogliatoio prima della partita. Ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio. Non parlo del budget per il mercato di gennaio perché non ne sono a conoscenza".



CRITCHE - "Non sono permaloso, né infastidito. Siamo stati noi ad alzare le aspettative dopo il lavoro fatto negli ultimi anni. Quando non raggiungi certi obiettivi ci sono le critiche. Bisogna cercare sempre di migliorare. La stagione è ancora lunga".



SCUDETTO - "Toglietici dalla lotta scudetto. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Non sarà facile, dobbiamo pedalare, ma pensiamo solo alla prossima partita, ad Udine non è mai stata facile per noi".



CLASSIFICA - "Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti, non giocando male. Ma non guardiamo al passato, guardiamo al presente e al futuro. Possiamo dire la nostra in campionato e in Europa League".