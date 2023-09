Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma:



"Con questi ragazzi stiamo lavorando insieme da tempo, più si lavora insieme e più si cresce. Calabria? Dipende dalla loro uscita sui terzini, noi ci muoviamo in base a quelle e poi andiamo all'uno contro uno con gli esterni. Donnarumma e Tonali in Champions? Mi è piaciuta la reazione dei miei ragazzi, ho visto entusiasmo e voglia di vincere. Sandro e Gigio con me hanno dato tutto, li saluterò con piacere".