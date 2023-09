Il morale è tornato alto in casa Milan dopo i due successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra in vetta alla classifica in coabitazione con l’Inter. Stefano Pioli sorride specialmente per un reparto di centrocampo che sta riservando delle grandi soddisfazioni. Dalla riscoperta di Adli in cabina di regia al calcio totale di Reijnders passando dall’energia di Loftus-Cheek e Musah. Come un perfetto giocatore di scacchi, il tecnico rossonero sta pensando non solo alla prossima mossa, ma anche alle due successive.



ROTAZIONI - La strada delle rotazioni programmate resta la via da percorrere per il Milan per terminare questo tour de force contro la Lazio a San Siro e poi le due trasferte di Dortmund e Genova contro i rossoblù di Gudmundsson e Retegui. Per l’interpretazione tattica della partita di domani contro la formazione allenata da Sarri, Pioli ha scelto di confermare Adli come play con Loftus-Cheek e Reijnders a dargli manforte nella fase senza palla. In Champions League contro il Borussia Dortmund sarà Musah l’incaricato a giocare davanti alla difesa con la chiara intenzione di dare più intensità e muscoli alla mediana in una gara che sarà caratterizzata da ritmi molto elevati. Dulcis in fundo Pobega che farà rifiatare uno tra Reijnders e Loftus-Cheek nell’insidiosa gara contro il Genoa in programma tra otto giorni.